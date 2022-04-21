Спутник зафиксировал 300-метровую братскую могилу мариупольцев в Мангуше, - СМИ. ФОТО

Спутник зафиксировал братскую могилу в оккупированном российскими войсками поселке Мангуш, который находится менее чем в 20 километрах от Мариуполя. Это траншея длиной более 300 метров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Журналисты "Схем" (Радио Свобода) получили спутниковые снимки, показывающие вероятное место массового захоронения. Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в этом поселке российские военные устроили массовое захоронение погибших мариупольцев.

Согласно спутниковым снимкам, вырытая траншея здесь появилась ориентировочно в конце марта. На снимке от 23 марта ее еще не было. На следующем снимке этой местности от 29 марта уже видна вырытая траншеей длиной более 300 метров и, вероятно, техника, которой ее рыли.

На более свежем спутниковом снимке за 9 апреля можно заметить, что траншея уже частично прирыта землей и расширена.

Советник городского головы Петр Андрющенко рассказал журналистам "Схем", что тела погибших людей с улиц Мариуполя российские военные сначала свозят в разные промзоны города, где есть большие холодильные камеры, а потом складывают в пакеты и вывозят в места массовых захоронений.

Длина траншеи в Мангуше – 300 метров. Для сравнения: в братской могиле возле церкви в Буче – 14 метров. Там были обнаружены тела 70 человек.

По словам Андрющенко, сейчас известно только об одном месте массовых захоронений в Мангуше, но их может быть больше.

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