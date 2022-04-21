Россия совершила преступление, заблокировав работу согласованного в соответствии с международным гуманитарным правом коридора для эвакуации населения, - Верещук

Россия не выполнила взятые на себя во время переговоров с Украиной обязательства и заблокировала выезд автобусов с гражданским населением из осажденного Мариуполя.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Россия накануне согласовала такой коридор (из Мариуполя в Запорожье. – Ред.). Все, что вы видите в течение дня, когда людей не выпускают, когда автобусы не едут и не происходит эвакуация, это нарушение Россией взятых на себя гарантий. И об этом нужно все время говорить", - заявила Верещук во время общения с журналистами в четверг.

По ее словам, Россия совершила преступление, поскольку заблокировала работу согласованного в соответствии с международным гуманитарным правом коридора для эвакуации населения.

Кроме того, Верещук рассказала, что накануне, когда сторонам также удалось договориться об открытии гумкоридора из Мариуполя, оккупанты заглушили мобильную связь, в связи с чем большинство находящихся в городе гражданских лиц не могли узнать об эвакуации.

В свою очередь мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что 79 горожан, которым в среду удалось вырваться из осажденного россиянами города, уже прибыли в Запорожье.

"Мы боремся за каждого мариупольца. Наша главная цель - спасти людей, которые еще остаются заложниками в блокадном Мариуполе. Ради этой цели объединить усилия весь цивилизованный мир. Мы должны вырвать из этого плена каждого мариупольца и помочь им восстановиться для дальнейшей жизни" , – подчеркнул мэр.

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