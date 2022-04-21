Оккупанты возле Мариуполя устроили четыре "фильтрационных центра", где пытают госслужащих, - мэр Бойченко
Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Процедура фильтрации – это сдерживание эвакуации в сторону Украины… Это унижение и ничего человеческого. Это геноцид, это военное преступление, это гетто. Вокруг города они устроили четыре таких центра", - рассказал городской голова.
По словам Бойченко, если ты каким-то образом был связан с госслужбой, муниципальной службой, ты сразу попадаешь за решетку.
"Кого-то держат две недели, кого-то – два месяца. Мы знаем, что там есть и пытки, и все остальное. К сожалению, уже многие жители нашего города попали в эту пытку, проходят через варварские издевательства - и мужчины, и женщины. Те, кто прошел сквозь такие издевательства, уже дают показания, и это ужас", – рассказал мэр Мариуполя.
Он привел пример своего соседа, который хотел уехать в свободную Украину и записался для прохождения так называемой фильтрации.
"Например, мой сосед, записавшийся в такой "центр", получил талончик с номером 3620. И он говорит, что с учетом, как они пропускают через такие пытки, он где-то в декабре 2024 года попадет в ту фильтрацию, и потом только получит возможность ехать в Украину. К сожалению, это издевательство, это исключительно фашистские методы, которые использовала фашистская Германия, а сейчас – фашистская Россия", - подытожил Бойченко.