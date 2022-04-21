В Мариуполе заблокированы более 400 раненых украинских военных. РФ не реагирует на предложения обмена на раненых россиян, - Зеленский
Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время брифинга по итогам встречи с премьерами Испании Педро Санчесом и Дании Метте Фредериксен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net.
"Мы предложили [России] несколько вариантов. Даже не напрямую, через посредников, начать [обмен] хотя бы раненых на раненых. Там более 400 раненых на руках, это только военных. Там также есть раненые живые люди, там также есть дети, которые, я верю, выживут и точно не забудут всем тем, кому все равно или не все равно", – сказал президент.
Он подчеркнул, что не ждет от России "подарков" и проявления человечности в виде гуманитарных шагов, поэтому Украина готова на те или иные обмены. В то же время, подчеркнул Зеленский, Украину интересуют и погибшие: "Мы рассчитываем вернуть их родителям, потому что нам не все равно".
Он констатировал, что пока этого не сделано, хотя Украина предложила России уже все возможные варианты, в том числе с Турцией в качестве посредника.
Зеленского попросили прокомментировать заявление министра оборона РФ Сергея Шойгу о том, что Мариуполь уже якобы полностью захвачен российскими войсками.
"Мне неизвестно, что сообщил россиянам министр обороны РФ. Я знаю, что большую часть Мариуполя они давно захватили. Мы знаем это прекрасно. Есть часть нашего города – именно та часть, где находятся наши военные, которые там остались. Пока что они там остаются", – сказал Зеленский.
Он отметил, что в Мариуполе заблокированы несколько тысяч украинских военных и гражданских – в основном это женщины и дети. В целом еще около 120 000 человек заблокированы в городе.