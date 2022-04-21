В Мариуполе заблокированы более 400 раненых украинских военных. РФ не реагирует на предложения обмена на раненых россиян, - Зеленский

В Мариуполе находятся более 400 раненых украинских военнослужащих, и Украина предлагала России организовать хотя бы обмен ранеными, но пока ни на один из предложенных вариантов Россия не согласилась.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время брифинга по итогам встречи с премьерами Испании Педро Санчесом и Дании Метте Фредериксен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net.

"Мы предложили [России] несколько вариантов. Даже не напрямую, через посредников, начать [обмен] хотя бы раненых на раненых. Там более 400 раненых на руках, это только военных. Там также есть раненые живые люди, там также есть дети, которые, я верю, выживут и точно не забудут всем тем, кому все равно или не все равно", – сказал президент.

Он подчеркнул, что не ждет от России "подарков" и проявления человечности в виде гуманитарных шагов, поэтому Украина готова на те или иные обмены. В то же время, подчеркнул Зеленский, Украину интересуют и погибшие: "Мы рассчитываем вернуть их родителям, потому что нам не все равно".

Читайте также: Мы готовимся деблокировать Мариуполь военным путем, - Зеленский

Он констатировал, что пока этого не сделано, хотя Украина предложила России уже все возможные варианты, в том числе с Турцией в качестве посредника.

Зеленского попросили прокомментировать заявление министра оборона РФ Сергея Шойгу о том, что Мариуполь уже якобы полностью захвачен российскими войсками.

"Мне неизвестно, что сообщил россиянам министр обороны РФ. Я знаю, что большую часть Мариуполя они давно захватили. Мы знаем это прекрасно. Есть часть нашего города – именно та часть, где находятся наши военные, которые там остались. Пока что они там остаются", – сказал Зеленский.

Он отметил, что в Мариуполе заблокированы несколько тысяч украинских военных и гражданских – в основном это женщины и дети. В целом еще около 120 000 человек заблокированы в городе.

Читайте также: Оккупанты возле Мариуполя устроили четыре "фильтрационных центра", где пытают госслужащих, - мэр Бойченко