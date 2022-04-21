Байден сообщил о новой программе приема украинских беженцев в США

Сегодня президентом США Джозефом Байденом объявлена новая программа "Единство в поддержку Украины" (Uniting for Ukraine). Это упрощенная программа получения гражданами Украины гуманитарного пароля в США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.

Согласно этой программе украинцы получат право на въезд в США сроком до 2 лет и с правом на представление документов на трудоустройство в США.

"Чтобы получить такое право, украинцы должны были находиться на территории Украины по состоянию на 11 февраля 2022 года, иметь спонсора в Соединенных Штатах, пройти вакцинацию и другие требования здравоохранения, а также пройти необходимые биометрические, биографические и проверки по безопасности", - говорится в сообщении.

Запуск программы состоится 25 апреля.

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"Мы уже приняли десятки тысяч украинцев, и сегодня я объявляю о программе Unite for Ukraine, новой программе, которая позволит украинцам, желающим получить статус беженца, приезжать напрямую из Европы в США", - сказал президент США Джо Байден. "Эта новая программа дополнит имеющиеся пути въезда, доступные для украинцев", – отметил он.