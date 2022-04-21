Оккупанты запрещают жителям временно оккупированных территорий Харьковщины перемещение в подконтрольные Украине места, - Генштаб
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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал информацию о политике российских оккупантов в Харьковской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Генштаб.
"В Слобожанщине обстановка существенных изменений не претерпела. Идет частичное блокирование Харькова и разрушение артиллерией инфраструктуры города. На временно захваченной территории Харьковской области оккупационные войска запрещают перемещение местного населения в сторону территории подконтрольной Силам обороны Украины, заблокирована доставка гуманитарной помощи с украинской стороны", - отмечается в сообщении.