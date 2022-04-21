Зеленский просит Португалию передать Украине танки "Леопард": Это то, чем вы можете помочь в защите Европы

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту и народу Португалии с просьбой передать Украине танки "Леопард", бронетранспортеры и противокорабельные ракеты "Гарпун" для защиты от российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Когда мы обращаемся к народам свободного мира, мы говорим о простых и понятных вещах. Мы требуем оружия, чтобы защититься от жестокого российского вторжения, которое принесло нашим людям столько же зла, сколько 80 лет назад принесло нацистское вторжение. Танки "Леопард", бронетранспортеры, противокорабельные ракеты "Гарпун" – это то, что у вас есть и чем вы можете помочь в защите свободы и цивилизации Европы. Поэтому обращаюсь к вашему государству с просьбой оказать нам эту помощь", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также заявил о необходимости усиления санкционного давления на РФ и принципиального решения европейских компаний выйти из российского рынка.

Зеленский отметил необходимость закрытия всех портов Португалии для российских судов, особенно тех, которые россияне пытаются спрятать под чужими флагами.

Глава государства также обратился с просьбой поддержать полноправное членство Украины в ЕС и поблагодарил португальцев за ранее оказанную помощь.

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