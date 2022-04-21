"Сейчас у украинцев больше танков, чем у россиян. И они имеют право их использовать", - Washington Post

По расчетам Пентагона, Украина имеет "на ходу" больше танков, чем Россия.

Об этом сообщает Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

По словам высокопоставленного представителя обороны США, у украинских войск больше танков.

"Сейчас украинцы имеют в Украине больше танков, чем россияне… И они, несомненно, имеют право их использовать", – сказал чиновник.

Сравнительный подсчет танков сам по себе не является определяющим фактором, какая сторона имеет преимущество, так как Россия переориентирует свое вторжение, чтобы сосредоточиться в основном на восточном регионе Донбасса и вдоль южного побережья, где Мариуполь продолжают держать в окружении и обстреливать.

Но преимущество Украины в танках — бронетехниках, которые являются мощным инструментом в наземных боях — является заметной точкой данных, поскольку союзники объединяют ресурсы, чтобы помочь украинским вооруженным силам отразить российское вторжение.

Украинские войска повредили часть российской бронетехники, а другая была оставлена после того, как пришла в запущенное состояние. Это свидетельствует о том, что Россия была не готова к сопротивлению Украины.

В то же время чиновник отметил, что около двух десятков российских батальонных тактических групп переоборудуются и пополняются.

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