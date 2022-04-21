Новости

В Лисичанске врачи под обстрелами принимали роды у 17-летней девушки. ФОТО

11 33020
19 апреля во время очередного минометного обстрела Лисичанска у 17-летней жительницы Горского начались роды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Военные медики доставили ее в Лисичанский родильный стационар. Во время обстрела города врачам пришлось оперировать роженицу, потому что по медицинским показателям необходимо было производить кесарево сечение.

Девушка родила здорового мальчика весом 3 килограмма 150 граммов и ростом 50 сантиметров. Мама и младенец чувствуют себя нормально и получают всю необходимую помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Местный житель в Лисичанске обстрелял правоохранителей и бросил гранату, есть погибший и раненый, - полиция

В Лисичанске врачи под обстрелами принимали роды у 17-летней девушки 01

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Артем 42df2539
    Це так, але в мене є питання стосовно віку дівчинки
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Це народилось майбутнє української незламної нації...
  • Чайка Київ
    Боже, бережи їх всіх!
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости