В Лисичанске врачи под обстрелами принимали роды у 17-летней девушки. ФОТО
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19 апреля во время очередного минометного обстрела Лисичанска у 17-летней жительницы Горского начались роды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Военные медики доставили ее в Лисичанский родильный стационар. Во время обстрела города врачам пришлось оперировать роженицу, потому что по медицинским показателям необходимо было производить кесарево сечение.
Девушка родила здорового мальчика весом 3 килограмма 150 граммов и ростом 50 сантиметров. Мама и младенец чувствуют себя нормально и получают всю необходимую помощь.