Четыре эвакуационных автобуса с жителями Мариуполя приехали в Запорожье, - ГСЧС
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79 жителей Мариуполя, которым вчера удалось уехать гуманитарным коридором, добрались до Запорожья.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу ГСЧС.
"Направляясь в Запорожье, на объездном пути вблизи села Каменское, 3 автобуса застряли на грунтовой дороге. Спасатели помогли выбраться транспортным средствам из ловушки. В конце концов, колонна смогла продолжить движение до пункта назначения", - говорится в сообщении.
Сейчас все люди в безопасности и находятся в Запорожье.