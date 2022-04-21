Евросоюз поставит Украине тяжелое оружие, - Мишель

Президент Европейского Совета Шарль Мишель признал, что Евросоюз согласился закупать тяжелое оружие для бесплатной передачи Украине.

Об этом он заявил в интервью ЕП, передает Цензор.НЕТ.

Мишель рассказал, что принципиальное согласие ЕС на поставку оружия для Украины удалось достичь еще в феврале, хотя в начале переговоров он не был уверен в успехе.

"Я прекрасно помню, как через два дня после начала войны президент Зеленский позвонил мне и попросил координировать предоставление Украине оружия. Для ЕС это было очень сложное решение, мы такого еще не делали. Но мы справились через несколько часов!" – отметил он.

Президент Евросовета возглавляет встречи глав государств и правительств Евросоюза и отвечает за подготовку проектов решений этого органа.

"За два месяца с тех пор мы уже выделили (для безвозвратных закупок на нужды ВСУ) 1,5 млрд евро через инструмент European Peace facility. И это – в дополнение к поддержке от многих стран членов ЕС, поступающей на двустороннем уровне. Но этой помощи недостаточно, мы будем делать еще больше", - добавил Мишель.

"Нам нужно поставлять вам тяжелое оружие. Об этом не будет очень много новостей, из-за соображений безопасности. Но мы придерживаемся своих обязательств поставить вам это оружие. Это первое. Это очень важно и очень срочно", - заявил он.

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