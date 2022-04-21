Нужны хотя бы одни сутки, чтобы спасти гражданских с "Азовстали", - мэр Бойченко

Для эвакуации жителей Мариуполя, скрывающихся в укрытиях меткомбината "Азовсталь", нужно, чтобы наступил устойчивый режим прекращения огня.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"К сожалению, сегодня нет возможности эвакуировать мирных жителей Мариуполя. Мы просим, ​​чтобы был устойчивый режим прекращения огня. Нужно хоть одни сутки, чтобы мы могли спасти наших жителей, которые там (в укрытии "Азовстали". – Ред.) скрываются уже 57 суток подряд", - сказал он.

По его словам, "Азовсталь" сейчас постоянно бомбят, поэтому эвакуировать людей оттуда невозможно.

"57 суток подряд город и исключительно там, где сегодня жители прячутся, все это бомбят, бомбят и бомбят. И мы уже привлекли всех международных партнеров, просим, ​​чтобы нам дали "режим тишины", чтобы нам дали возможность начать эвакуацию. И потом, чтобы мы эвакуировали местное население на подконтрольную часть нашего государства", - повторил мэр Мариуполя.

Он подчеркнул, что "по нашим оценкам, 300-1000 жителей Мариуполя прячутся сегодня на "Азовстали", и чтобы иметь возможность посчитать, нужен "режим тишины", хотя бы одни сутки, чтобы увидеть, "живы они, или не живы", и посчитать, сколько их остается.

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