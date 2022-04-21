Газета Bild опубликовала обращение защитников Мариуполя к немецкому народу по поводу эвакуации из города гражданских людей

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волына обратился к Федеральному президенту и федеральному канцлеру Германии — Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Олафу Шольцу соответственно. Он попросил власти ФРГ помочь с организацией и проведением эвакуации из Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с просьбой на УНИАН, заявление Волыны опубликовало немецкое издание Bild.

"Однажды мир остановил зло. Вы помните это лучше, чем кто-либо другой. Теперь зло вернулось. И у вас есть возможность занять правильную сторону истории и остановить фашизм в зачаточном состоянии, прежде чем он сожжет все вокруг себя", - написал командир 36 ОБрМП.

Волына сообщил, что записывает обращение из города в осаде, где нет воды, еды, лекарств, отопления и электричества.

"Более 100 тысяч человек голодают. В подвалах мои раненые солдаты гниют от ран. Артиллерия, самолеты и даже ВМС не перестают нас обстреливать. Мариуполь еще можно спасти! Мир должен наконец сказать "никогда больше" и помочь нам", - заявил Волына.

Командир призвал Германию выступить гарантом безопасной эвакуации из Мариуполя. Он отметил, что власти ФРГ способны спасти более ста тысяч мирных жителей и тысячи украинских воинов от зла, которое "может уничтожить планету".

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