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Газета Bild опубликовала обращение защитников Мариуполя к немецкому народу по поводу эвакуации из города гражданских людей

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прокопенко,волина
Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волына обратился к Федеральному президенту и федеральному канцлеру Германии — Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Олафу Шольцу соответственно. Он попросил власти ФРГ помочь с организацией и проведением эвакуации из Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с просьбой на УНИАН, заявление Волыны опубликовало немецкое издание Bild.

"Однажды мир остановил зло. Вы помните это лучше, чем кто-либо другой. Теперь зло вернулось. И у вас есть возможность занять правильную сторону истории и остановить фашизм в зачаточном состоянии, прежде чем он сожжет все вокруг себя", - написал командир 36 ОБрМП.

Волына сообщил, что записывает обращение из города в осаде, где нет воды, еды, лекарств, отопления и электричества.

"Более 100 тысяч человек голодают. В подвалах мои раненые солдаты гниют от ран. Артиллерия, самолеты и даже ВМС не перестают нас обстреливать. Мариуполь еще можно спасти! Мир должен наконец сказать "никогда больше" и помочь нам", - заявил Волына.

Командир призвал Германию выступить гарантом безопасной эвакуации из Мариуполя. Он отметил, что власти ФРГ способны спасти более ста тысяч мирных жителей и тысячи украинских воинов от зла, которое "может уничтожить планету".

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Топ комментарии

  • Саша Пончик
    Жаль парни но ху.ла уговорить не реально. Только прорыв ЗСУ один вариант из тысячи. Господи помоги спасти этих героев и простых людей.
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Не только оппозиция, но и коалиция. Тут зелёные сказали, что готовы терпеть угольные электростанции, лишь бы побыстрее отказаться российского газа, а в Украину пошло тяжёлое вооружение. Их поддержали буржуины - свободные демократы, выразители мнения немецкой промышленности, больше всего заинтересованной как будто бы заинтересованной в дешёвых энергоресурсах. Тут христианские демократы - партия Меркель, которая на место канцлера выдвигала подпутинка Лашета - сказала, что если шольц не перестанет блокировать поставки тяжёлого вооружения, они просто выдвинут закон об этом. Обо всём об этом пишет в том числе Бильд - та самая Бильд, с которой началась история со Штайнмайером.

    Если шольц не будет шевелиться, то его партия окажется в одной лодочке с фашиками из "альтернативы для германии" и штази - "левыми". А он так хотел быть канцлером мира и стабильности...
  • Elena Zhmariova
    "Бильд" опубликовала обращение. Должна быть реакция, иначе оппозиция использует это в Бундестаге.
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