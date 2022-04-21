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Оккупанты депортировали из Украины не менее 500 тыс. наших граждан, - Зеленский

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депортація
Российские оккупанты с захваченных ими территорий депортировали в Россию около 500 тысяч украинцев.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в обращении к парламенту Португалии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российские оккупанты уже вывезли с территории, которую они заняли, не менее 500 тысяч наших граждан. Были люди – и их нет. 500 тысяч человек. Это – депортация, это то, чем занимались самые страшные тоталитарные режимы прошлого", – отметил глава государства.

Президент проинформировал, что депортированных украинцев лишают средств связи, документов, у них забирают все и распределяют по отдаленным регионам России.

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Топ комментарии

  • Лариса fb3d953c
    Якщо це росіяни то туди їм дорога, сиділи до останнього, мабуть ждали руський мір.Якщо українці ,то чого ж Зелений не організовував своєчасну евакуацію і полишив людей на агресора і вони одні загинули, других принудили перейти в Кацапію?Отак Зеленому клоуну люди наші потрібні? А що в Маріуполі робиться?Кинув там і жителів і військових?Скотина .В Луганську поставив якогось Гайдая,тякий нічого не тямить і здає території, це просто жах.І ще в Зеленського манія хвороблива подивитись Путіну в очі.Хтось йому наказує і воно повторює одне й те саме - хочу зустрітися з Путіним.Вже весь світ з нього сміється, йому кажуть - тебе крокодил вкусив за ногу, а ти хочешь з ним домовитись?Йому вже всі кажуть що війну можна закінчити тільки воєнним шляхом, а воно свою пісню співає - хачу Путіна. Ну нормальний? Краще б навів порядок з гуманітарною, все крадуть, нічого до фронту не доходить, скоро зброю будуть красти, бариги як були так і є, ніякого порядку, воєнний час називається.Вже закордон стурбований нашими мародерами, де трибунали?де розстріли бариг і мародерів? Вішати їх треба на першому дереві, а Зеленському пох. Я просто не розумію що коїться Кожного дня нам поставляють зброю, а Маріуполь не визволяють.Що це таке Зеленський?Хто тобі наказав не визволяти Маріуполь ?Яка сатана тобі це наказала?Ти президент України,чи що? Чи ти чийсь слуга і не самостійна одиниця ?Тебе обирали як президента незалежної країни, а тобою хтось крутить?жах просто
  • A rt fb16bfd9
    Гниды москальские!!!!!
  • Саша Пончик
    Вернутся на родину уже в Новую Украину. касапстан будет разрушен.
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