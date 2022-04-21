Оккупанты депортировали из Украины не менее 500 тыс. наших граждан, - Зеленский

Российские оккупанты с захваченных ими территорий депортировали в Россию около 500 тысяч украинцев.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в обращении к парламенту Португалии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российские оккупанты уже вывезли с территории, которую они заняли, не менее 500 тысяч наших граждан. Были люди – и их нет. 500 тысяч человек. Это – депортация, это то, чем занимались самые страшные тоталитарные режимы прошлого", – отметил глава государства.

Президент проинформировал, что депортированных украинцев лишают средств связи, документов, у них забирают все и распределяют по отдаленным регионам России.

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