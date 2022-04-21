Пентагон о новой помощи Украине: 72 гаубицы 155-мм, 144 тыс. снарядов, 121 беспилотник Phoenix Ghost и т.д.

Министерство обороны США сообщило, что входит в пакет военной помощи Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

В пакет помощи входят:

72 155-мм гаубицы и 144 000 артиллерийских снарядов;

72 тактические транспортные средства для буксировки 155-мм гаубиц;

121 тактическая беспилотная воздушная система Phoenix Ghost;

полевая техника и запчасти.

"Это обязательство вместе с 18 155-мм гаубицами, объявленными 13 апреля, обеспечивает достаточное количество артиллерийских систем для оснащения пяти батальонов", - добавили в Минобороны США.

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