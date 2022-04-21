Новости

Пентагон о новой помощи Украине: 72 гаубицы 155-мм, 144 тыс. снарядов, 121 беспилотник Phoenix Ghost и т.д.

18 71779
пентагон
Министерство обороны США сообщило, что входит в пакет военной помощи Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

В пакет помощи входят:

72 155-мм гаубицы и 144 000 артиллерийских снарядов;
72 тактические транспортные средства для буксировки 155-мм гаубиц;
121 тактическая беспилотная воздушная система Phoenix Ghost;
полевая техника и запчасти.

"Это обязательство вместе с 18 155-мм гаубицами, объявленными 13 апреля, обеспечивает достаточное количество артиллерийских систем для оснащения пяти батальонов", - добавили в Минобороны США.

Читайте также: США выделят еще $500 млн на прямую экономическую помощь Украине, - Байден

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Яка американська зброя та техніка ВЖЕ прямує до України (фотогалерея)
    1. Одинадцять вертольотів Мі-17


    2. П'ятсот ракет Javelin і «​тисячі інших протитанкових систем»​

    3. Десять протиартилерійських радарів AN/TPQ-36



    4. Двісті бронетранспортерів М113



  • Saskia Jansen
  • Вася Шевченко f77d76ba
    продолжаю:

    5. Вибухівка С-4 та «підривне обладнання для розчищення перешкод»


    6. Триста тактичних безпілотних літальних систем Switchblade



    7. Протипіхотні міни M18A1 Claymore

    8. Два радари повітряного спостереження AN/MPQ-64 Sentinel



    9. Сто броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин



    10. Вісімнадцять 155-міліметрових гаубиць і 40 000 артилерійських снарядів

Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости