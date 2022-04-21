В поселке Мангуш рашисты могли захоронить от 3 до 9 тыс. мариупольцев, – мэр Бойченко

По предварительным оценкам, общее количество убитых российской армией в Мариуполе составляет 22 тысячи человек.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ.

На это указывает сопоставление со спутниковыми фото захоронения в Буче, где было обнаружено 70 человек. На снимках Maxar от 9 апреля сектор массовых захоронений в Мангуше в 20 раз больше. Новые траншеи оккупанты рыли и заполняли трупами каждый день на протяжении всего апреля.

"Наши источники сообщают, что в таких могилах тела укладывают в несколько слоев", – отметил он.

"В Мариуполе совершено самое большое военное преступление 21 века. Это новый Бабий Яр. Тогда Гитлер убивал евреев, ромов и славян. А сейчас Путин уничтожает украинцев. Он уже убил десятки тысяч гражданских в Мариуполе. И это требует мощной реакции всего цивилизованного мира. Любой ценой нужно остановить геноцид", - подчеркнул Бойченко.

По словам мэра Мариуполя, к середине марта в разных частях города и пригорода коммунальные службы захоронили около 5 тысяч человек.

По предварительным оценкам, общее количество убитых российской армией в Мариуполе составляет 22 тысячи человек.

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