Зеленский присвоил звание Героя Украины пяти военным посмертно
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Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины пяти военнослужащим, всем посмертно.
Соответствующий указ №264/2022 опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" присвоено "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге" полковнику Александру Григорьеву, солдату Роману Марценюку, капитану Егору Середюку, мастер-сержанту Александру Цюпаку и солдату Николаю Цюрику.