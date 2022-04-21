Ракетный удар по Запорожью: Ранены 8 человек, повреждены окна в 4 вагонах эвакуационного поезда
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В результате ракетных обстрелов Запорожья российскими оккупантами ранены 8 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
21 апреля 2022 года представители вооруженных сил РФ нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате воздушной атаки ранены 8 граждан. Также взрывной волной повреждены окна в 4 вагонах эвакуационного поезда Запорожье-Львов. По предварительным данным, среди пассажиров пострадавших нет.
Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).