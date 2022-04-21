Ракетный удар по Запорожью: Ранены 8 человек, повреждены окна в 4 вагонах эвакуационного поезда

В результате ракетных обстрелов Запорожья российскими оккупантами ранены 8 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

21 апреля 2022 года представители вооруженных сил РФ нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате воздушной атаки ранены 8 граждан. Также взрывной волной повреждены окна в 4 вагонах эвакуационного поезда Запорожье-Львов. По предварительным данным, среди пассажиров пострадавших нет.

Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по г. Запорожье, - ОВА