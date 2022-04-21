Новости

Зеленский создал Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны

4 95274
зеленський
Президент Владимир Зеленский создал Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны.

Соответствующий указ №266/2022 опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Создать Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны", - говорится в документе.

Кабинету Министров поручено в двухнедельный срок определить орган, осуществляющий информационно-аналитическое обеспечение работы Совета.

Согласно утвержденному персональному составу Совета его сопредседателями стали Премьер-министр и руководитель Офиса Президента. Кроме них, в состав Совета вошли вице-премьер-министры и министры, заместители главы ОП, секретарь СНБО, глава НБУ и главы комитетов Верховной Рады.

В положении отмечается, что Совет является консультативно-совещательным органом при Президенте, его основными задачами является разработка плана мер по послевоенному восстановлению и развитию Украины; определение и наработка предложений по приоритетным реформам, а также подготовка стратегических инициатив, проектов нормативно-правовых актов, принятие и реализация которых необходимы для эффективной работы и восстановления страны в военный и послевоенный периоды.

Читайте: Зеленский присвоил звание Героя Украины пяти военным посмертно

Топ комментарии

  • Валерий Викторович 053e9aad
    новый местяк для отмывания бабла
  • Evgen Karpenko
    ***! І тут єрмак! В країні хоч щось робиться без цього "фігаро"!!!
  • Saskia Jansen
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949&__cft__[0]=AZVEdtkcD2_esW7v8ZaHtB3K5T0mvJ-tSHFoISVO7NS1VAzKu6S_ey6JjRVtsRks9BRbSEs3OTyw6GCi2tWss4pjgmUDWBk9bZYouzliHQo_nSNwkt99vY0rBRA-5MHRHbU&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Різничук

    https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 4 hrs ·

    Інститут, який розробив "Іскандери" та "С-400" згорів вщент.

    Ось це я розумію заявочка від підпільників на українське громадянство, а не усі ці ваші "шоубиз против войны" (с)



    594594

    30 Comments

    65 Shares



    Like



    Comment



    Share

Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости