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Враг нанес три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе, 5 человек ранены, – Днепропетровская ОВА

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залізниця
В Днепропетровской области враг нанес три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе, жертв нет.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе. Все живы. Полностью разбиты железнодорожное полотно и контактная сеть. Пока не ясно, сможем ли возобновить движение, - написал Резниченко в своем Telegram-канале.

Позднее глава ОВА сообщил о раненых в результате обстрела: "Уточнение по поводу сегодняшних "прилетов". Из-за ракетных ударов по железной дороге пострадали пять человек - двое мужчин и три женщины. Все в больнице".

Читайте: Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по железнодорожной станции Орловщина на Днепропетровщине

Топ комментарии

  • Alisa Korovieva
    щось нічого не чути про удари у відповідь по залізничним вузлам на території тих, хто лупашить по Україні безнаказано. Що за любов до ворога?
  • Yuri Sotnyk
    Ну як прийдуть протикорабельні ракети, тоді начувайтесь, орки. Вам не допоможе навіть ядрьона бомба. Будете горіти в пеклі !!!
  • Robert Bodnar
    я гадаю, йому і на них похер насправді,...
    хоча було б на кого виміняти...
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