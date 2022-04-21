Враг нанес три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе, 5 человек ранены, – Днепропетровская ОВА

В Днепропетровской области враг нанес три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе, жертв нет.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе. Все живы. Полностью разбиты железнодорожное полотно и контактная сеть. Пока не ясно, сможем ли возобновить движение, - написал Резниченко в своем Telegram-канале.

Позднее глава ОВА сообщил о раненых в результате обстрела: "Уточнение по поводу сегодняшних "прилетов". Из-за ракетных ударов по железной дороге пострадали пять человек - двое мужчин и три женщины. Все в больнице".

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