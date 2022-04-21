С начала российской агрессии в Украине повреждено 347 учреждений здравоохранения, 36 – разрушены, - Ляшко

В результате российской агрессии в Украине на сегодняшний день повреждено 347 учреждений здравоохранения, из них 36 – разрушены. Кроме того, 78 автомобилей скорой помощи выведены из строя.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в общенациональном эфире сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, отвечая на вопрос, насколько серьезный удар нанесен медицинской системе Украины.

"Достаточно серьезный удар. В частности, в нарушение (международных. – Ред.) конвенций враг обстреливает больницы. У нас сегодня 347 поврежденных учреждений здравоохранения, 36 разрушенных, и даже сегодня, по предварительным подсчетам, на эти 36 заведений нужно 13 млрд грн, чтобы полностью возобновить работу вместе с оборудованием. Также 78 "скорых" обстрелены и выведены из строя, они сегодня не могут находиться на маршрутах, и медицинские бригады не могут доехать до пациентов", - сообщил Ляшко.

По его словам, гражданская медицина перешла в Украину на военные рельсы. Ведь российская армия - это не армия солдат, соблюдающих правила ведения войны, это армия террористов, которая нарушает все конвенции и сбрасывает запрещенные бомбы на жилые кварталы, больницы, другие гражданские объекты.

"Это приводит к значительному количеству раненых гражданских, большому количеству людей, находящихся под завалами, которых извлекают из-под завалов – это все политравма. Поэтому приоритет сегодня во всех наших больницах – на хирургический и травматологический профиль; они первыми встречают потерпевших, оперируют, стабилизируют и после этого отправляют на реабилитацию", - отметил Ляшко.

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