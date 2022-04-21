Кулеба обсудил с молдавским коллегой Попеску вопрос двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры со своим молдавским коллегой Нику Попеску.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Кулеба отметил: "Разговаривал со своим молдавским коллегой Нику Попеску. Я приветствовал запрет Молдовой ленты Святого Георгия и знаков "V" и "Z", которые используются в качестве символов российской агрессии и военных преступлений в Украине. Мы также обсудили все важные вопросы украино-молдавского двустороннего сотрудничества".

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