На Донбассе 20 апреля отражены 10 атак российских оккупантов. Уничтожено 6 танков, 4 артсистемы, 8 единиц бронетехники, 2 самолета - штаб ООС
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В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают отражать вражеские атаки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке пресс-центр штаба ООС.
В сообщении отмечается: "В течение текущих суток, 21 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 10 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам.
В частности, украинские защитники уничтожили 6 танков, 4 артиллерийские системы, 8 единиц бронированной, 15 единиц автомобильной техники.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 самолета (Су-34 и Су-25) и 8 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".
Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"