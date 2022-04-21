Из-за обстрелов оккупантов не удалось эвакуировать жителей Мариуполя, - Верещук

Российские оккупанты сорвали возможность эвакуации жителей Мариуполя. Возле места сбора начался обстрел.

Об этом в Telegram сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

"По Мариуполю нечем порадовать. Очень все туго идет. Со стороны россиян все происходит очень сложно, хаотично, медленно и, конечно, нечестно. Дает надежду тот факт, что вчера люди впервые уехали из Мариуполя в Запорожье напрямую (речь идет о тех четырех автобусах, которые вчера выехали из Мариуполя).

Извиняемся перед мариупольцами, которые сегодня не дождались эвакуации. У мета сбора начался обстрел, из-за чего коридор пришлось закрыть. Дорогие мариупольцы, знайте: пока у нас будут хоть какие-нибудь возможности, мы не оставим попыток вытащить вас оттуда! Держитесь!" - подчеркнула она.

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