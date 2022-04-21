Зеленский отметил государственными наградами 203 военнослужащих, 49 из них посмертно
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Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 203 военнослужащих ВСУ, 49 из них - посмертно.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что награды присвоены "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".
Военнослужащие награждены орденами Богдана Хмельницкого и "За мужество", медалями "За военную службу Украине", "За безупречную службу", "Защитнику Отечества".
Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.