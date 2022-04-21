Путин и Шойгу планировали создать концлагеря для украинцев в Западной Сибири, - Данилов

Россия не остановится, пока Украина не выгонит ее со всех своих территорий, включая оккупированный Крым.

Об этом в Twitter сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Не только Путин принял решение о масштабном вторжении. Это решение высшего политического руководства России. Задача орды - уничтожить нашу страну, нашу нацию, колонизировать Украину", - подчеркнул он.

По словам Данилова, в Западной Сибири Путин и Шойгу планировали создать для украинцев концлагеря и заставлять их строить новые города.

"Несомненно, Россия не остановится. Пока мы не выгоним их со всех наших территорий, включая Крым, война не закончится. Когда кто-то говорит, что большое сражение за Донбасс является единственным и ключевым этапом войны, это опасно. Таких сражений может быть много. Украинские войска удерживают линию, к тому же они регулярно контратакуют, – добавил секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что Украина нуждается в тяжелом вооружении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Битва за Донбасс может быть не последней, большое наступление РФ еще не началось, - Данилов