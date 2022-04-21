Владимир Кличко обратился к миру, чтобы спасти заблокированных в Мариуполе мирных жителей и защитников

Следует усилить давление на РФ и режим Путина, чтобы спасти заблокированных в Мариуполе мирных жителей и украинских защитников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в обращении к мировому сообществу Владимир Кличко.

"Все трагичнее и болезненнее ситуация в Мариуполе. Орки всеми средствами штурмуют и уничтожают "Азовсталь", где уже почти 2 месяца мужественно держат оборону наши воины. Но там сегодня много и гражданских мариупольцев – детей, женщин, которые из-за постоянных обстрелов не могут выйти, чтобы покинуть территорию уничтоженного города. Наши герои-бойцы в очередной раз обращаются к цивилизованному миру просьбой приложить все усилия, чтобы были соблюдены гарантии безопасного выхода гражданских с территории "Азовстали" и военного гарнизона, чтобы эвакуировать раненых и тела погибших украинских защитников. Сдаваться в плен украинские воины не собираются!" – подчеркнул Владимир Кличко в сообщении к своему видеообращению.

Брат Виталия Кличко отметил, что Мариуполь – это символ самоотверженной борьбы и несокрушимости украинского народа.

"Мариуполь – это рана на сердце Украины и всего цивилизованного мира. Когда люди, которых буквально держат в заложниках, умирают от голода в подвалах, погибают под обстрелами. Когда жителей вывозят в фильтрационные лагеря на территорию агрессора. И это происходит в 21 веке в центре Европы! Украинские воины ценой неимоверных усилий, раненые и измученные, теряя своих собратьев, держат оборону, не давая врагу полностью захватить город. Сегодня мир должен понимать, что Мариуполь – это преступление России еще более масштабное, чем Буча, Ирпень, Гостомель и Бородянка. И сейчас орки пытаются скрыть в Мариуполе всю дикость и зверства, которые они там натворили. Немедленно на Путина и его режим должно быть оказано особое жесткое давление со стороны Запада. Реальную ситуацию в Мариуполе должны увидеть международные организации и иностранные СМИ! Срочно необходим гуманитарный коридор для спасения людей и жизнеобеспечения мариупольцев. А украинская армия нуждается в массовой помощи вооружением! Мариуполь нужно спасти! Он должен выстоять! Ибо он – символ нашей силы духа и несокрушимости! Слава Украине! Слава ее героям!" – подчеркнул Владимир Кличко.

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