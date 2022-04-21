С начала войны из подконтрольных районов Донетчины выехали почти три четверти жителей, - Кириленко

С территории Донетчины, которая до 24 февраля была подконтрольна украинским властям, с начала полномасштабного вторжения России выехало почти три четверти населения.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"До 24 февраля 2022 года постоянно проживали на подконтрольной украинским властям территории 1 млн 670 тыс. человек. Сейчас осталось около 430 тыс. Если взять, например, Краматорск, самый большой город области после Мариуполя, там из 200 тыс. осталось чуть больше 40 тыс.", - рассказал глава ОВА.

Впрочем, по его словам, людей на опасных территориях остается все равно слишком много, учитывая активность боевых действий противника. Поэтому власти Донбасса постоянно настаивают на эвакуации мирного населения.

При этом Кириленко подчеркнул, что попытки выехать из больших городов в деревни и поселки не гарантируют мирным жителям безопасности, ведь враг обстреливает всю территорию области.

Руководитель ОВА добавил, что сегодня из прифронтовых населенных пунктов Донбасса эвакуировали около ста человек, из них 52 с территории Лиманской громады - буквально под огнем.

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