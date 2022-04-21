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Россия не смогла завоевать Украину быстро, потому решила делать это долго, - Маляр

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Российская армия не смогла победить Украину в молниеносной войне, поэтому решила перейти к "долгой войне".

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Российские войска не собираются прекращать войну, и это видно за тактикой и стратегией, которую они используют. Они не смогли завоевать нас быстро, поэтому они настроились делать это долго. И то, что они сейчас активизировались на востоке Украины, вовсе не означает, что сразу им будет достаточно", - объяснила она.

По ее словам, у РФ "дальновидные планы", суть которых состоит в попытке получить контроль над всей Украиной.

Маляр отметила, что Россия пытается захватить Украину для того, чтобы в дальнейшем использовать украинскую территорию как плацдарм для войны с другими европейскими государствами. В качестве примера она назвала территорию Беларуси и оккупированную часть Молдовы.

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Топ комментарии

  • Yakov Yakov
    альо, маляр, тут вова вже створює нацраду з віновлення країни(тобто війну він вже майже закінчив) , а ти про довгу війну варнякаєш. ви там розберіться між собою і про щось одне говоріть.
  • Психиатрическая больница No1
    Сообщения типа "чтобы вода стала горячей, её нужно подогреть". И вот эти люди получают зарплаты, да, за сотрясание воздуха нелепым мычанием.
  • Trevor Tro
    Вітаємо капітана Очевидність з достроковим присвоєнням звання адмірал Ясний Х*й.
    Краще ввімкніть заблоковані Зеленським тб канали, і ми послухаємо нормальних експертів без темників.
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