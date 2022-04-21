Россия не смогла завоевать Украину быстро, потому решила делать это долго, - Маляр
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Российские войска не собираются прекращать войну, и это видно за тактикой и стратегией, которую они используют. Они не смогли завоевать нас быстро, поэтому они настроились делать это долго. И то, что они сейчас активизировались на востоке Украины, вовсе не означает, что сразу им будет достаточно", - объяснила она.
По ее словам, у РФ "дальновидные планы", суть которых состоит в попытке получить контроль над всей Украиной.
Маляр отметила, что Россия пытается захватить Украину для того, чтобы в дальнейшем использовать украинскую территорию как плацдарм для войны с другими европейскими государствами. В качестве примера она назвала территорию Беларуси и оккупированную часть Молдовы.