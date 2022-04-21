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Призываю РФ уважать международное право и разрешить гражданским покинуть Мариуполь, - Макрон

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Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился в Россию с призывом разрешить жителям Мариуполя покинуть город.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В Мариуполе ситуация только ухудшается. Десятки тысяч мирных жителей оказались в ловушке. Я еще раз призываю Россию уважать международное гуманитарное право, разрешить жителям покинуть город, разрешить въезд гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Paul Foxen
    а ця телефоністка не така проста, як здається на перший погляд, навіть міжнародне право знає
  • Харьков Сумской
    Закликаю людожерів припинити жерти людей.
  • olele
    Креативна Сотня@kreatyvna100

    https://twitter.com/kreatyvna100/status/1517177725592682497 3 ч

    ВСІ російські тепловізійні приціли зроблені французьскою фірмою Талєс.
    Подивіться на цих людей.
    Вони - виродки, що допомагають вбивцям.
    У директора Талєс промовисте прізвище - Каін.
    В 2021 році фірма продала товарів на €16,19 млрд

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