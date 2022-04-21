Призываю РФ уважать международное право и разрешить гражданским покинуть Мариуполь, - Макрон
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Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился в Россию с призывом разрешить жителям Мариуполя покинуть город.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"В Мариуполе ситуация только ухудшается. Десятки тысяч мирных жителей оказались в ловушке. Я еще раз призываю Россию уважать международное гуманитарное право, разрешить жителям покинуть город, разрешить въезд гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.