Украине нужно $7 млрд в месяц, чтобы компенсировать экономические потери от войны, - Зеленский
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно 7 миллиардов долларов в месяц для компенсации экономических потерь, причиненных агрессией России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.
"А на реконструкцию нам понадобятся сотни миллиардов долларов", – добавил глава государства.
По словам Зеленского, прекращение войны – единственный способ остановить мировой продовольственный кризис, ведь блокада украинских портов в Черном море влияет на мировую продовольственную безопасность.