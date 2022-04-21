Над Николаевом раздался взрыв, - Сенкевич
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Войска РФ обстреливали Николаев кассетными снарядами, недавно в городе снова раздался взрыв.
Об этом сообщил в Telegram городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Николаев продолжают атаковать кассетными снарядами... Недавно над городом снова прогремел взрыв. Друзья, держитесь подальше от окон - помните о правиле двух стен. Во время комендантского часа оставайтесь дома", - отметил мэр.
Он напомнил, что минувшей ночью в результате обстрела были ранены три человека, один из пострадавших скончался в больнице. Все эти люди в момент обстрелов находились на улице, несмотря на комендантский час.