По фактам преступлений российских военных на Киевщине возбуждено почти 2,5 тыс. дел
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Артур Добросердов.
В частности, 21 апреля следователи Нацполиции приступили к фиксации преступлений российских захватчиков против гражданского населения в селе Бервица Броварского района.
Правоохранители устанавливают лиц, пострадавших от захватчиков, собирают информацию об убийствах и о лицах, подвергшихся насилию, фиксируют разрушение домов, кражи.
"На сегодняшний день в селе Бервица более 130 свидетелей, 30 заявлений о разрушении домов, очень много заявлений о воровстве. Есть два факта гибели местных жителей. Убили мужчину, который охранял сельскохозяйственную технику. Другого убили, потому что российским солдатам показалось, что он считал их технику. Будет эксгумация и соответствующая проверка", – сказал Добросердов.
В целом, по его словам, в Украине возбуждено почти 8 тысяч уголовных производств по преступлениям российских военных на временно захваченных территориях. Из них больше всего – на Киевщине. Для расследований были направлены дополнительные силы полиции из западных и центральных регионов Украины.