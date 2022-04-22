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За 21 апреля уничтожены 3 самолета, 3 вертолета и 9 беспилотников российских оккупантов, - Воздушные Силы

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Командование Воздушных Сил ВСУ сообщает, что в течение 21 апреля было уничтожено 15 рашистских воздушных целей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает командование Воздушных сил в фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Сутки 21 апреля – действительно урожайный день для украинского ПВО, ведь уничтожено сразу 15 воздушных целей. Девять из них – беспилотники оперативно-тактического уровня "Орлан-10"".

Подразделениями зенитных ракетных войск Сухопутных войск уничтожены шесть таких аппаратов, еще два "Орлана" из ПЗРК поразили Десантно-штурмовые войска и один БПЛА - на счету ЗРВ Воздушных Сил.

Почти одновременно на Изюмском направлении зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Схід" Воздушных Сил уничтожили сразу два российских самолета. Предварительно – Су-34 и Су-35.

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Десантно-штурмовые войска дополняют статистику сбитых бортов врага штурмовиком Су-25 и вертолетом Ми-8. Еще один Ми-8 – сбивают морские пехотинцы.

Не может не радовать и тот факт, что к демилитаризации российской авиации и уничтожению пилотов-убийц присоединяются воины Национальной гвардии Украины, сообщающие об уничтожении "Аллигатора" – вертолета Ка-52 рашистов.

Авиация Воздушных Сил продолжает выполнение специальных задач в воздушном пространстве Украины, прикрывает наземные войска и наносит огневые поражения по позициям российских оккупационных войск.

Итак, по итогам суток 21 апреля поражено 15 воздушных целей: 3 самолета (предварительно Су-34, Су-35, Су-25); 3 вертолета (два Ми-8 и один Ка-52); 9 БпЛА ОТР (Орлан-10).

Топ комментарии

  • Autorare Autorare
    Іх сбивають а вони все рівно літають
    у нас дрони камікадзе
    у них кацапи камікадзе
  • Urs
    рашисти влаштували позаплановий "літакопад" та "гелікоптеропад" - за один день, 21 квітня, російські окупаційні війська втратили три літаки та три гелікоптери загальною вартістю понад 105 млн доларів.

    Орієнтовна сума знищеної за 21 квітня авіації становить:
    Су-34 - близько 40 млн доларів,
    Су-35 - 32 млн доларів,
    Ка-52 - 16 млн доларів
    Су- 25 - 11 млн доларів,
    два Ми-8 - по 3 млн доларів кожен.
  • PREDATOR PREDATOR
    От якби засоби ППО були в Маріуполі,то це місто було би ціле.Але олігархи,жодну копійку не витратили на ППО.
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