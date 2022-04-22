Оккупанты собирают обломки Байрактаров и украинских вертолетов для провокаций на территории РФ

Российские оккупационные войска собирают обломки сбитых Байрактаров и украинских вертолетов с целью устроить провокации на территории РФ.

Об этом в Facebook сообщил экс-нардеп Сергей Высоцкий, передает Цензор.НЕТ.

"Срочная информация от моих знакомых в профильных структурах! Россия собирает обломки "Байрактара" для провокаций на своей территории.

Вчера Войска РФ получили задачу срочно собрать и доставить на территорию Белгородской, Курской и Брянской областей обломки сбитых украинских "Байрактаров" и вертолетов. ФСБ и Минобороны РФ готовят масштабные провокации на этих территориях со взрывами на объектах гражданской инфраструктуры и в жилых массивах", - говорится в сообщении.

По словам экс-нардепа, режим Путина объявит виновными в терактах украинские Вооруженные Силы, а на месте "терактов" найдут обломки украинской авиационной техники, якобы "сбитой" российской противовоздушной обороной.

"Из отдельных населенных пунктов приграничных с Украиной областей РФ уже проведена организованная эвакуация. В частности, после инспирированных ФСБ звонков о минировании. До очередных провокаций режима Путина на территории РФ остались считанные часы. Украинские спецслужбы обладают полной информацией об очередных преступных планах России", - подытожил. он.

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