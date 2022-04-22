На южном направлении боев за 21 апреля уничтожен 51 оккупант и 14 единиц техники, - ОК "Південь"

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о ситуации в регионе в течение 21 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке командования.

В сообщении отмечается: "Завершается 57 сутки героического противостояния украинского народа полномасштабному вторжению рашистских войск. На Херсонщине и Николаевщине ситуация остается стабильно напряженной.

Запланированный на сегодняшний день "зеленый коридор" из оккупированных сел Херсонщины в Днепропетровскую область не сработал. Оккупанты не сдержали договоренностей, не прекратили обстрелы и задержали эвакуационную колонну на блокпоста. Машины были вынуждены вернуться и не смогли вывезти людей из оккупированных сел Херсона.

Противник продолжает выискивать способы продвинуться к западу от занятых оборонительных рубежей. Нашими подразделениями отражены две атаки противника при попытке продвинуться в админграницу с Николаевской областью. В ходе боев противник понес потери и отступил.

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Ракетно-артиллерийскими подразделениями в течение дня нами нанесено поражение 15 целей противника. Общие потери врага на южном оборонном рубеже в эти сутки составляют 51 рашист и 14 единиц техники. Захватчики остались без очередного танка Т-72, ​​без еще одной реактивной системы залпового огня. Их силы уменьшилось на 9 единиц бронированной и 3 автомобильной техники.

В Черном море корабельная группировка переформатировалась и продолжала проведение поисковых мероприятий вокруг места затопления флагмана черноморского флота. Их расположение красноречиво свидетельствует о сохранении угрозы ракетных ударов.

В Одесской области нейтрализован центр пророссийского общественного объединения, который имел целью расшатывание ситуации на юге. Злоумышленники изготовили партию печатных антиукраинских материалов, пытались их распространять и агитировать за организацию сепаратистских митингов. То, что их деятельность не имела успеха и разоблачена – признак сознательной патриотической проукраинской позиции населения южных регионов и эффективной контрдиверсионной работы соответствующих структур и органов.

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