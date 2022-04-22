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Госдеп прокомментировал санкции РФ против США: Заслужить гнев Кремля – это вознаграждение

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прайс,нед
В США считают вознаграждением введение Россией санкций против государственных и общественных деятелей, журналистов и бизнесменов, которые поддерживают Украину и раскрывают правду о зверствах россиян.

Об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Должен сказать, что это ничто иное, чем вознаграждение - заслужить гнев правительства, обманывающего собственный народ, жестокости у своих соседей и стремится создать мир, где свобода и право выбора становятся изгнанниками", - пояснил он.

Прайс отметил, что воспринимает за честь возможность разделить такое враждебное отношение со стороны Кремля с коллегами в правительстве, а также журналистами, прилагающими невероятные усилия, когда раскрывают правду о кровавых злодеяниях РФ в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп ответил на угрозы России из-за поставок оружия Украине: ничто не сможет отговорить нас

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Топ комментарии

  • Jimmy Hill
  • Igor Yaroslavovich
    "Бідні", через санкції раші, не зможуть скористатися рубльовими рахунками і помруть з голоду! 😁😂
  • Игорь Гоптарев ded417ec
    Кацапи просто смешни в своїх санкциях. Во все остальном-уродливи и омерзительни.
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