Новости

Украина вышла на качественно новый этап получения оборонной помощи, - ОП

17 85685
допомога
Помощь международных партнеров делает возможности Украины гораздо более мощными.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Офиса Президента Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

"Если говорить об оборонной поддержке, сейчас мы вышли на тот этап, на ту стадию, когда можно говорить о новом качестве, о новом этапе предоставления вооружений и помощи Украине. Мир с нами, мир нам помогает. Да, хотелось бы, чтобы это было скорее, и мы об этом откровенно говорим нашим партнерам, но эта помощь идет и она, безусловно, делает наши возможности гораздо более мощными", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гаубицы, беспилотники и полевая техника: в Пентагоне сообщили, какую помощь отправят Украине

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Mila Workul
    Скільки заступників в Єрмака, та чому зброя та постачання для госпіталів не попадае вчасно туди, куди вони повинні бути доставлені
  • Alex Dev d4763325
    Чомусь зовсім не дивує те, що де вспливає прізвище Ермак - там з'являються проблеми у Україні
  • Mila Workul
    Чому на запит Юрія Швеця відповідає Арестович. Хто такий Арестович? Ким він вповноважений? Чому цим питанням займається ОП, а не військові?
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости