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Войска РФ обстреливают села освобожденной части Херсонской области и Криворожского района, - Вилкул

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Российские оккупанты продолжают обстрелы сел освобожденной части Херсонской области и пограничных сел Криворожского района. При этом за день, 21 апреля, жертв не было.

Об этом заявил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что ситуация в Кривом Роге и Криворожском районе стабильна и полностью контролируется ВСУ и военной администрацией.

При этом идут позиционные бои на дальних подступах – в Херсонской области, но в Криворожском районе и в Днепропетровской области врага нет.

"Гуманитарная ситуация в городе (Кривом Роге, - Ред.) нормальная. Вся инфраструктура работает, магазины работают, транспорт ходит по графику, больницы снабжаются всеми необходимыми медикаментами", - завил Вилкул.

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Он также добавил, что коммунальные службы продолжают наводить порядок в городе.

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Топ комментарии

  • Петро Удеч
    Ага, а ці придурки при владі "просять здати зброю" бійців ТРО, а про ДРГ забули? Чи думаєте, що із Сходу і Півдня тільки біженці ломанулись? Це ж треба бути таким ідіотом( скоріше ворогом)
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
  • A rt fb16bfd9
    https://t.me/military_az/18051 Буквально все российские телеграмм каналы делятся фотографиями колон с техникой ВС РФ растягивающихся на несколько километров. А какой смысл ? Если 20 бойцов ВСУ укомплектованные современными ПТРК и гранатометами останавливают эту «Орду»?
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