Новости

Премьер Польши Моравецкий убеждает Шольца передать Украине тяжелое вооружение: Германия сохраняет очень двусмысленную позицию

7 98092
шольц
Глава польского правительства Матеуш Моравецкий будет убеждать немецкого канцлера Олафа Шольца изменить мнение о том, чтобы Берлин начал передавать Украине тяжелое вооружение.

Об этом Моравецкий заявил на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Германия действительно сохраняет очень двусмысленную позицию", – подчеркнул Моравецкий.

Он сообщил, что будет убеждать Щольца в том, что сейчас наступил "переломный момент в истории Европы, в истории мира".

"Я буду убеждать, что нужно действовать вместе ради свободы, увеличения шансов на восстановление мира, восстановление безопасности", – заявил Моравецкий.

Премьер-министр РП отметил, что восстановление безопасности будет означать также "решительный отказ от российской нефти, газа и российского угля".

"Нужно подчеркивать важность передачи оружия Украине, поскольку чтобы защищаться, нужно иметь чем. Поэтому важно передавать боеприпасы, тяжелое вооружение. Следовательно, двусмысленная позиция Германии, без сомнения, не помогает", - подчеркнул Моравецкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Газета Bild опубликовала обращение защитников Мариуполя к немецкому народу по поводу эвакуации из города гражданских людей

Глава польского правительства добавил, что оно как можно скорее постарается связаться с канцлером Шольцом, чтобы изменить позицию Берлина по этому поводу.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Olexa Pluzh
    Шольц вагається у питанні якій стороні поставляти.
  • Юрій Вовчанський 21ebdf92
    Немає жодної двозначності. Якби не "прес" штатів та не бажання виглядати пристойно в очах "партнерів" по ЄС і НАТО - німці швидше постачали б зброю москалям.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Шольцу-якщо сидіти на 2-х стільцях,то дупу розірве навпіл...
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости