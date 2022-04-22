Премьер Польши Моравецкий убеждает Шольца передать Украине тяжелое вооружение: Германия сохраняет очень двусмысленную позицию
Об этом Моравецкий заявил на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Германия действительно сохраняет очень двусмысленную позицию", – подчеркнул Моравецкий.
Он сообщил, что будет убеждать Щольца в том, что сейчас наступил "переломный момент в истории Европы, в истории мира".
"Я буду убеждать, что нужно действовать вместе ради свободы, увеличения шансов на восстановление мира, восстановление безопасности", – заявил Моравецкий.
Премьер-министр РП отметил, что восстановление безопасности будет означать также "решительный отказ от российской нефти, газа и российского угля".
"Нужно подчеркивать важность передачи оружия Украине, поскольку чтобы защищаться, нужно иметь чем. Поэтому важно передавать боеприпасы, тяжелое вооружение. Следовательно, двусмысленная позиция Германии, без сомнения, не помогает", - подчеркнул Моравецкий.
Глава польского правительства добавил, что оно как можно скорее постарается связаться с канцлером Шольцом, чтобы изменить позицию Берлина по этому поводу.