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Британцы учат украинских военных управлять бронированными машинами и пользоваться зенитными ракетами, которые поступят в Киев, - Джонсон

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Десятки украинских солдат в Великобритании учатся управлять 120 британскими бронированными машинами, прежде чем вернуться с ними для участия в войне против России.

Об этом сообщил премьер Британии Борис Джонсон во время поездки в Индию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Британские военные учат украинских коллег в Польше, как пользоваться зенитными ракетами, сказал премьер-министр, изложив дополнительные детали военной помощи Великобритании вооруженным силам официального Киева.

"Могу сказать, что сейчас мы учим украинцев в Польше использованию средств противовоздушной обороны, а в Великобритании использованию бронетехники", – отметил Джонсон.

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По мере того, как близится уже третий месяц российского вторжения в Украину, Великобритания и другие западные страны начали поставлять Киеву стандартное оружие НАТО, которое требует коротких периодов обучения, чтобы украинские солдаты знали, как им пользоваться, отмечает издание.

На этой неделе Пентагон заявил, что научит некоторых украинцев использованию первой партии из 18 американских гаубиц "за пределами страны", прежде чем это можно использовать на поле боя.

Оба заявления сигнализируют о шаге к более активному участию Запада в войне, сосредоточенному на поставке оружия украинским силам и применении широких экономических санкций против России.

Пресс-секретарь Джонсона настаивает на том, что обучение украинцев в Великобритании не является эскалацией. "Что вызывает эскалацию, так это действия Путина и его режима в Украине. Мы просто работаем вместе с нашими союзниками, чтобы дать Украине самые лучшие инструменты для самозащиты", - сказал он.

Во время визита в Киев Борис Джонсон предложил Украине военную помощь в виде 120 бронированных машин и новых противокорабельных ракетных систем, чтобы поддержать Украину на этом решающем этапе, пока продолжается незаконное наступление России.

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Топ комментарии

  • Vedana
    Другий день бачу, що розганяється тема про крадіжки і перепродування допомоги, зокрема, військової. Щодо гуманітарної - в курсі, на жаль, є таке огидне явище. І ним повинні займатися відповідні органи.

    Ось ставлю роз'яснення щодо військової. Оскільки я не вірю, що те озброєння, яке передається на урядовому рівні, лежить на складах чи продається - ???

    Roman Donik
    21 mins ·
    Я так розумію російська ІПСО з приводу "зброя яку передали союзники, лежить на складах", почалася? Я не знаю як там з гуманітаркою, але я точно знаю як там зі зброєю та обладнанням.
    1. Нам дають ту зброю, яку ми офіційно просим. Це не волонтери, насипали розсипом печєньок і повезли не розуміючи треба то чи не треба. То держави відвантажуюьб те що ми просимо. А потім звітують своїм платникам податків.
    2. Перед тим як попросити офіційно зброю, наші спеціально навчанні люди вираховують
    а) Скільки саме нам треба цієї зброї. Бо просто хатєлки від балди, не прокатять. Які і завищені цифри. Там теж є фахівці, які вміють рахувати.
    б) Скільки цієї зброї є в наявності в робочому стані. В яких країнах. З якими ************. Бо на рівні держав, МО та військових аташе, не можна гнати порожняк типу - дайте нам веселку, та коней пегасів. Кожне звернення то залізобетонні розрахунки.
    3. Обрахування кількості зброї в заявках ведеться настільки прискіпливо та точно, з урахуванням всіх можливих сценаріїв (обов'язково враховуючи інтенсивність дій), що це виглядає для мене як щось потойбічне.
    4. Кожен етап постачання зброї прозорий для нашого військового керівництва. Вони знають що, звідки, як і куди перевозиться та куди вантажиться. Терміни та час. Як заходить, та коли. Все це проходить під контролем кількох відомств, які як би прикривають одне одного, а насправді ще й контролюють.
    5. Розподіл. Розподілом всіх ніштяків займається особисто Залужний. Я не кажу про набої 50 BMG, але все високотехнологічне та потужне проходить через нього. З ліва коло робочого столу висить полиця.
    На полиця на торці нижньої полки приліплений аркуш. На аркуші вся номенклатура яка поступає, яка потрібна, та яка передається, та кому у війська. В перші неділі Залужний особисто ділив "NLAW" по напрямкам згідно розвідданим по наявності угруповань танків.
    Більше того, коли почалися перші проблеми з одноразовими акумуляторами на Джавеліни, вдень було повідомлено Залужному, ввечері вже було вирішене питання, а через два дні свіжепривезені відновлювальні аккуми пішли у війська.
    5. Я не уявляю, навіть в теорії, як таке може бути, що на якомусь етапі, з цього списку щось випадає, та кудись їде на склад чи на дачумуженка.
    6. Я правда не знаю, що там з цивільними та гуманітарними питаннями. Щось десь може й крадеться, що там десь може й рахується як вкрасти на відновленні. Але я точно знаю, що зараз війна. Війна гірша за 2 світову. Війна де ціною є суверенність держави Україна. Війна, відповідальність за хід якої несе главком Залужний. Рішення по зброї приймається військовими. Ви взагалі можете собі уявити, як це хтось проїбе, або вкраде зброю, яку зараз чекає главком для підсилення фронту? Ви взагалі уявляєте, як люди з команди Залужного можуть при такій відповідальності, щось подібне допустити? Я ні.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Вже час перейменувати числені проспекти гагарина, бульвари жукова, вулиці московські та мінські на Бориса Джонсона та Джозефа Байдена!
  • Евгений Агро
    Дякуємо за допомогу. Ось це по-державницьки. Англосакси виконують свої забов'язаня, навіть по юридично нікчемному Будапештскому меморандуму. Повага за розуміння, що буде, якщо порушувати домовленості і які наслідки будуть для всього світу від цього.
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