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Япония впервые за два десятилетия назвала Курилы незаконно оккупированными Россией

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японія,курили,кунашира
Министерство иностранных дел Японии издало дипломатический справочник "Синяя книга дипломатии", в котором впервые за 19 лет Южные Курилы признаются как "незаконно оккупированные Россией".

Отмечается, что Северные территории являются "территорией, принадлежащей Японии, но ныне незаконно оккупированной Россией". Этого не было в документе с 2003 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Такая формулировка уже давно не употреблялась в "Синей книге дипломатии" во время переговоров по мирным договорам между двумя странами, с 2003 года используется термин "незаконная оккупация", а с 2011 года - "территория, принадлежащая Японии".

"Синяя книга дипломатии" - это документ, обобщающий политику японской дипломатии, публикуемый ежегодно с 1957 года.

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7 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южную часть Курильских островов японскими исконными территориями. Впоследствии РФ заявила, что больше не будет продолжать переговоры с Японией по мирному договору по островам.

Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Японцям-респект.Курили дуже хочуть додому...
  • die Sonne dadb9889
    А яку власне страну? Вона завжди, що царська росія, що сср, що рф була клятим концтабором.
  • DemianBond 2cbb79cc
    карточный домик посыпался. их ни кто не боится уже. какую страну путин просрал.
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