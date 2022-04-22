Резниченко - жителям Днепропетровщины: Выбирайте домашнюю Пасху. Оккупанты способны на провокации, у них нет ничего святого
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Местные власти Днепропетровщины опасаются провокаций во время пасхальных богослужений, поэтому призывают жителей региона в этом году присоединиться к праздничной службе по телевизору.
Об этом глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Наша военная администрация сделала все, чтобы на Пасху у верующих была свобода выбора и могли прийти в храм. И у каждого из вас есть такая свобода. Но война…", - отмечает он.
По словам Резниченко, оккупанты коварны и способны на провокации. У них нет ничего святого.
"И я прошу вас выбрать домашнюю Пасху - остаться дома и вместе с семьей приобщиться к праздничной службе по телевизору или онлайн. Давайте не дадим оккупантам шансов испортить Пасху. Пусть она будет светлой и спокойной", - резюмирует он.