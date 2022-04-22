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Резниченко - жителям Днепропетровщины: Выбирайте домашнюю Пасху. Оккупанты способны на провокации, у них нет ничего святого

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пасха,великдень,паска
Местные власти Днепропетровщины опасаются провокаций во время пасхальных богослужений, поэтому призывают жителей региона в этом году присоединиться к праздничной службе по телевизору.

Об этом глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Наша военная администрация сделала все, чтобы на Пасху у верующих была свобода выбора и могли прийти в храм. И у каждого из вас есть такая свобода. Но война…", - отмечает он.

По словам Резниченко, оккупанты коварны и способны на провокации. У них нет ничего святого.

"И я прошу вас выбрать домашнюю Пасху - остаться дома и вместе с семьей приобщиться к праздничной службе по телевизору или онлайн. Давайте не дадим оккупантам шансов испортить Пасху. Пусть она будет светлой и спокойной", - резюмирует он.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Доброго Раночку, бандерівці!✌
  • Гоша Яремчук
    Треба знати, що слово "кацап" вже віддавна знане в мовах багатьох східних турецьких племен і значить "різник", "лютий чоловік", "кат", "деспот", "злодій"» (вікіпедія)
  • Вася Шевченко f77d76ba
    вибирайте домашній Великдень... та не забувайте про Захисників, в них окоп - дім...
    (волонтери як мурахи вже збирають, печуть, смажать, красять.... долучайтесь!)

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