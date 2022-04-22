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Общие потери РФ с начала войны - около 21,2 тыс. человек, 176 самолетов, 153 вертолета, 838 танков и 2 162 бронированных машины

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Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 22 апреля потери личного состава противника составляют около 21,2 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 22.04 ориентировочно составляют:

личного состава - около 21 200 человек ликвидировано,

танков - 838 ед,

боевых бронированных машин - 2162 ед,

артиллерийских систем / artillery systems - 397 ед,

РСЗО - 138 ед,

средства ПВО - 69 ед,

самолетов - 176 ед,

вертолетов - 153 ед,

автомобильной техники - 1523 ед,

корабли /катера - 8 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 172.

Специальная техника - 27.

Пусковые установки ОТРК/ТРК/mobile SRBM system - 4.

Общие потери РФ с начала войны - около 21,2 тыс. человек, 176 самолетов, 153 вертолета, 838 танков и 2 162 бронированных машины 01

"Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі.

Топ комментарии

  • алекс степаненко 50fe950e
    зробіть графу ''САНІТАРНІ ВТРАТИ ОРКІВ'' (це без ноги, руки, жопи, очей.геніталій(щоб пдрси не розмножалися)) = десь мабуть вже 70 тисяч
  • Юрий Шмалько 8817c2b1
    Во всем копирует своего кумира Адольфа. Осталось еще возле своего бункера вручить трясущимися руками кресты срочникам из путлерюгенда. Ну и с Кабаевой обручиться...
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
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