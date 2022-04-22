Общие потери РФ с начала войны - около 21,2 тыс. человек, 176 самолетов, 153 вертолета, 838 танков и 2 162 бронированных машины

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 22 апреля потери личного состава противника составляют около 21,2 тыс. человек.