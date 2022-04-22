ГБР арестовало более 200 миллионов гривен необоснованных активов бывшего нардепа-регионала, приближенного к семье Януковича

По данным Бюро, бывший регионал совместно с окружением президента-беглеца "отмывал" и легализовывал за границей доходы, полученные от сделок на одном из мощных концернов Донетчины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГБР.

Известно, что после создания РФ террористической организации "ДНР", злоумышленник сохранил фактический контроль над фармацевтическим производством и сотрудничал с оккупационной администрацией. Он зарегистрировал компанию во временно оккупированной Горловке, мэром которой стал его бывший охранник. Согласно данным Бюро, исполнитель аккумулировал на депозитных счетах, открытых в украинских банках 203,4 млн грн, имеющих сомнительные и неподтвержденные источники происхождения. Денежные средства могут быть связаны с российским капиталом и использоваться для финансирования агрессии.

ГБР установило эти счета и приняло соответствующие меры для ареста активов.

Продолжается досудебное следствие по ч. 4 ст. 110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) УК Украины и ч. 3 ст. 436-2 (оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины) УК Украины. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Государственное бюро расследований продолжает системную работу по обнаружению и аресту средств, полученных преступным путем. Во время военной агрессии РФ против Украины также активно проводится работа по поиску российских активов с целью их дальнейшей национализации и передачи на нужды Вооруженных сил Украины.

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