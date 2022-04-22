Ситуация в регионах: сильные взрывы в Херсоне, ракетные удары по Николаеву, артобстрелы Харькова, сохраняется напряжение на Донбассе, - отчеты ОВА

Российские войска обстреливали Харьков из артиллерии, враг не ослабляет давление на Донбассе, в Херсонской области назревает гуманитарная катастрофа.

Об этом свидетельствуют данные областных военных администраций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Ситуация в регионах по состоянию на 8:00 22 апреля:

Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской областях, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, Киевщине, Полтавщине, Житомирщине, Кировоградщине, Черкасской, Сумской и Черниговской.

Харьков: ночью оккупанты снова периодически наносили артиллерийские удары. В Киевском районе города горели складские строения, пострадавших нет.

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По области активные бои продолжаются в Изюмском направлении.

Луганщина: в течение суток российская армия произвела 11 обстрелов: Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное, Горская громада. Разрушены 7 домов, ранены 4 гражданских и трое полицейских.

Донетчина: стабильно напряжено вдоль всей линии фронта. Авдеевка, Марьинка, Угледар – обстрелы не прекращаются. Уже несколько дней обострения рядом Лимана после обстрелов градами горит областная травматология. Есть раненые, их количество выясняется.

Мариуполь без существенных изменений, несмотря на заявления врага о взятии города. "Азовсталь" держится.

Херсонщина: ночью раздавались сильные взрывы на окраинах города. Наиболее критическая ситуация в населенных пунктах, граничащих с соседними областями.

Практически все села Бериславского района (Нововоронцовская, Высокопольская, Великоалександровская, Калиновская ТГ) и часть сел Херсонского района (Чернобаевская, Станиславская ТГ) - на грани гуманитарной катастрофы.

Николаевская область: вечером Николаев подвергся ракетным ударам. Информации о пострадавших и жертвах пока нет. На других территориях области ситуация стабильна и контролируется.