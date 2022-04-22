Новости

В Донецкой области за сутки оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов. Есть пострадавшие, – Нацполиция. ФОТО

2 8451
Полиция задокументировала военные преступления. Враг обстреливал мирное население из авиации, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции Украины.

В Донецкой области за сутки оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов. Есть пострадавшие, – Нацполиция 01
В Донецкой области за сутки оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов. Есть пострадавшие, – Нацполиция 02
В Донецкой области за сутки оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов. Есть пострадавшие, – Нацполиция 03
В Донецкой области за сутки оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов. Есть пострадавшие, – Нацполиция 04

В результате российских ударов ранены 4 мирных жителя. Разрушения получили по меньшей мере 34 гражданских объекта – жилые дома, больницы, школа, птицефабрика, системы жизнеобеспечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала войны из подконтрольных районов Донетчины выехали почти три четверти жителей, - Кириленко

За прошедшие сутки оккупанты ударили по таким населенным пунктам - Мариуполь, Авдеевка, Лиман, Славянск, Марьинка, Угледар, Северск, Светлодарск, Великая Новоселка, Александровка, Заречное, Очеретино, Дмитро-Дарьевка, Восточное, Новомихайловка, Новобахмутовка, Новоселовка-3, Шнурки, Ямполь, трасса Киев-Харьков-Довжанское.

Полицейские открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 
ТОП-новости
все новости