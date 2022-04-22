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Самолет Ан-26, выполнявший технический рейс, упал в Запорожской области, один человек погиб, двое ранены, - ОВА (обновлено)

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Утром 22 апреля в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет АН-26, выполнявший технический рейс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.

"Чрезвычайное событие! Сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет АН-26. Воздушное судно выполняло технический рейс. Есть пострадавшие. Обстоятельства выясняются. Подробности впоследствии", - говорится в сообщении.

Позже в Запорожской ОВА уточнили: "Сегодня в 09:00 в районе Михайловки Запорожского района упал самолет Ан-26, по предварительной информации, принадлежавший Украине. Воздушное судно выполняло технический рейс. Сейчас известно об одном погибшем и двух раненых. Количество экипажа и причины падения выясняются. По предварительной и пока не подтвержденной информации, самолет задел электроопору, в результате чего загорелся двигатель".


Автор: Леся Карпенко

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Топ комментарии

  • Vedana
    Господи. Тільки б наші всі були живі.
  • Player New
    Там же поряд фронт і бої, могли бути диверсанти, та й взагалі засобів ППО там дуже багато з обох боків, так близько до фронту вантажним літакам наближатися не можна.
  • MAKAROV ddf66d11
    Я **** самолеты пускать в область где война идет, дело генерала наумова живет и пахнет. Так войну не выиграть
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