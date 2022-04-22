Самолет Ан-26, выполнявший технический рейс, упал в Запорожской области, один человек погиб, двое ранены, - ОВА (обновлено)

Утром 22 апреля в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет АН-26, выполнявший технический рейс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.

"Чрезвычайное событие! Сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет АН-26. Воздушное судно выполняло технический рейс. Есть пострадавшие. Обстоятельства выясняются. Подробности впоследствии", - говорится в сообщении.

Позже в Запорожской ОВА уточнили: "Сегодня в 09:00 в районе Михайловки Запорожского района упал самолет Ан-26, по предварительной информации, принадлежавший Украине. Воздушное судно выполняло технический рейс. Сейчас известно об одном погибшем и двух раненых. Количество экипажа и причины падения выясняются. По предварительной и пока не подтвержденной информации, самолет задел электроопору, в результате чего загорелся двигатель".



