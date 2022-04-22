Новости

Россия хочет установить контроль над Донбассом и югом Украины и получить выход в Приднестровье, где "притесняют русскоязычных", - и.о. командующего войсками ЦВО РФ Миннекаев

32 508192
рф
Российская армия во время начатого нового наступления на востоке Украины, которое в РФ называют "новой фазой спецоперации", планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Об этом сообщил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"С начала второй фазы "спецоперации" (полномасштабной войны против Украины. - Ред.), она уже началась буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крыму, а также влиять на жизненно важные объекты украинской экономики", - делится Миннекаев стратегическими планами РФ.

Контроль российской армии над югом Украины также позволит получить выход в Приднестровье, заявили в командовании ЦВО.

"Контроль над югом Украины - это еще один выход в Приднестровье, где также отмечают факты притеснений русскоязычного населения", - отметил Миннекаев.

Также читайте: На Пасху враг может устроить провокации. Правоохранители призывают верующих быть бдительными

Топ комментарии

  • wittmann1980
    Хотеть можно и Киев за 3 дня!
  • Анна Бородіна
    Хіба досі не стало зрозуміло що їм ***** якою мовою говорять люди ? Вони всіх вбивають !
  • Йцу Кенг 07b0c614
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости