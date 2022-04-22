Россия хочет установить контроль над Донбассом и югом Украины и получить выход в Приднестровье, где "притесняют русскоязычных", - и.о. командующего войсками ЦВО РФ Миннекаев
Об этом сообщил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"С начала второй фазы "спецоперации" (полномасштабной войны против Украины. - Ред.), она уже началась буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крыму, а также влиять на жизненно важные объекты украинской экономики", - делится Миннекаев стратегическими планами РФ.
Контроль российской армии над югом Украины также позволит получить выход в Приднестровье, заявили в командовании ЦВО.
"Контроль над югом Украины - это еще один выход в Приднестровье, где также отмечают факты притеснений русскоязычного населения", - отметил Миннекаев.