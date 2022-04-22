На Пасху враг может устроить провокации. Правоохранители призывают верующих быть бдительными

Российская пропаганда распространила уже не одно заявление о возможных насильственных действиях в отношении верующих в период пасхальных праздников и церковных богослужений в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом предостерегают в СБУ.

"Таким образом росСМИ уже готовят основу для провокаций со стороны армии РФ. И заранее переводят ответственность за них на представителей "националистических объединений". Коварства врага достаточно, чтобы устроить провокации даже в Пасху – один из самых больших христианских праздников. Поэтому призываем украинцев быть особенно внимательными в этот период", - говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция приложат максимум усилий, чтобы Пасха прошла безопасно. Однако гражданам следует учитывать, что в нашей стране идет война, и враг готов к любым действиям в отношении гражданского населения. Правоохранители напоминают, что уважение церквей и святынь у российского агрессора тоже отсутствует – об этом свидетельствуют многочисленные бомбардировки таких объектов.

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В связи с этим верующим рекомендуется воздержаться от массовых скоплений в культовых сооружениях, а главам церквей – минимизировать количество присутствующих на праздничных богослужениях.

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